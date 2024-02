Sociale: tanti volontari e senza fissa dimora a cerimonia per Modesta Valenti a Roma (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nell’omelia, in un clima di grande partecipazione e commozione, don Vittorio Ianari ha ricordato la storia di Modesta e quella del movimento di solidarietà cresciuto in questi anni attorno a chi vive per strada: “Gesù – ha sottolineato – non si tira mai indietro, è sempre attento di fronte a chi ha bisogno e a chi è malato: lo incontra e lo guarisce. Ma chiede anche a tutti noi di fare lo stesso, di non voltarsi mai dall’altra parte”. Al termine tutti sono usciti dalla basilica con un fiore benedetto, segno di protezione per la vita di ognuno, in particolare di chi è più povero e fragile. Insieme, volontari e senza dimora, si sono poi diretti verso la mensa di via Dandolo per pranzare insieme. Alla celebrazione di Santa Maria in Trastevere se ne aggiungeranno altre nelle prossime settimane, in diversi quartieri di Roma e in altre città italiane ed europee (Com)