Università: al via campagna social Mur per Settimana delle Stem (2)

21 luglio 2021

- "Ci siamo! Da oggi inizia la Settimana delle Stem - ha detto il ministro dell’Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini -. Queste discipline sono un potente motore di cambiamento. Orientare ragazze e ragazzi alla scienza e alla tecnologia vuol dire fornire loro tutti i mezzi necessari per guardare al domani con strumenti migliori. La valorizzazione delle discipline Stem rappresenta un’opportunità irrinunciabile. Il @mur_gov_ darà tutto il sostegno necessario. E ringrazio - ha aggiunto il ministro Bernini - i nostri sei testimonial d’eccezione che ci accompagneranno in questa settimana con le loro testimonianze e il loro incoraggiamento. Sono sei tra le personalità scientifiche che portano in alto il nostro Paese". La Settimana delle Stem è stata istituita dalla legge 187/2023. Il ministero dell’Università e della Ricerca insieme agli Atenei e agli Enti di ricerca per questa occasione ha promosso un ricco calendario di iniziative ed eventi con l’obiettivo di promuovere l’interesse e la scelta degli studenti e delle studentesse per queste discipline. Gli appuntamenti possono essere consultati tramite il portale web del Mur, nella pagina dedicata. (Com)