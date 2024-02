Sanità: Calderoli su Giornata mondiale cancro, è nostra pandemia quotidiana ma abbiamo eccellente sistema (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ma oggi, in questa giornata simbolo nella lotta ai tumori, voglio lanciare - aggiunge Calderoli - un messaggio positivo: la ricerca e la cura hanno fatto passi da gigante, impensabili fino a pochi anni fa, e la nostra sanità pubblica italiana ha eccellenze di altissimo livello nella lotta contro il cancro come l'Istituto oncologico veneto, di Padova, dove sono in cura, o altri analoghi centri di eccellenza disponibili per ogni cittadino. Per cui il messaggio che lancio oggi, sul mio esempio, è che questa battaglia la possiamo vincere e abbiamo maggiori possibilità di farlo attraverso la prevenzione, con controlli periodici, e affidandoci ai nostri medici, che sono bravi veramente, e infatti recentemente l'agenzia Bloomberg ha classificato il nostro sistema sanitario come terzo al mondo assegnandoci una virtuale medaglia di bronzo che deve darci orgoglio e speranza. Concludo con un auspicio: quello che si dedichi sempre il massimo impegno, anche finanziario, nella ricerca, nella cura e nella prevenzione di ogni forma tumorale, incluse quelle più rare”. (Rin)