Gaza: Netanyahu, "non accetteremo accordo a qualsiasi prezzo"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’obiettivo essenziale della politica di Israele è innanzitutto l’eliminazione di Hamas, il movimento islamista palestinese che il 7 ottobre scorso ha lanciato un attacco contro il Paese. Lo ha dichiarato oggi nella riunione settimanale del governo il primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu, ribadendo che Israele "non accetterà un accordo (sugli ostaggi e sulla cessazione delle ostilità) a ogni costo". Per eliminare Hamas è necessario, secondo Netanyahu, distruggere "i rimanenti battaglioni di Hamas, 17 dei 24 dei quali sono stati distrutti", mentre la distruzione dei tunnel richiede più tempo. Netanyahu ha sottolineato che Israele non porrà fine alla guerra finché tutti i suoi obiettivi non saranno raggiunti: “L’eliminazione di Hamas, il ritorno di tutti i nostri ostaggi e la garanzia che Gaza non rappresenterà mai più una minaccia per Israele”.(Res)