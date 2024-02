© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un giovane straniero di 22 anni, proveniente dalla Guinea, è stato rinvenuto morto stamattina nel Centro per migranti di Ponte Galeria in via Cesare Chiodi a Roma. Il cadavere del giovane è stato rinvenuto nel Cpr dagli agenti del commissariato San Paolo intervenuti sul posto. Secondo le prime ricostruzioni si tratterebbe di un suicidio. (Rer)