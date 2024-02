Roma: 67 mila euro nascosti in auto, arrestate 2 persone

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Due persone - un uomo e una donna di 60 e 58 anni, entrambi di nazionalità cinese - sono state arrestate ieri dagli agenti del commissariato San Lorenzo dopo un controllo di routine in largo Passamonti. I due, a bordo della loro auto, sono stati fermati dai poliziotti per una normale verifica. La donna è parsa immediatamente molto agitata e agli agenti non è passato inosservato il gesto di tenere stretta al petto una borsetta. Così è stata effettuata una perquisizione personale e del veicolo. Nella borsetta erano stipati 56 mila euro in contanti e in una sacca sotto un sedile c'erano altri 11 mila euro. I due non hanno fornito una valida motivazione rispetto alla provenienza dei 67 mila euro in contanti e quindi sono stati arrestati per ricettazione.(Rer)