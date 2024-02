Trasporti: Trenitalia, viaggiare in treno tutala ambiente e aumenta benefici sociali (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il treno è il mezzo di trasporto sostenibile per eccellenza: attento all'ambiente e alla società. Viaggiare in treno significa compiere una scelta consapevole, con una visione volta al futuro. Nell'ultimo anno oltre 650 milioni di passeggeri hanno scelto l'intermodalità e hanno viaggiato con il Polo passeggeri del gruppo Fs. Di questi, circa 470 milioni hanno scelto Trenitalia per muoversi. I numeri sono positivi e sottolineano la crescente attenzione verso una mobilità green, integrata e intermodale" ha dichiarato Stefano Cuzzilla, presidente di Trenitalia. Trenitalia si impegna quotidianamente per esser "driver" di sviluppo sostenibile nel settore della mobilità. La società capofila del Polo passeggeri del gruppo Fs, infatti, lavora ogni giorno per mettere in campo una serie azioni concrete per rendere sempre più sostenibile il modello di trasporto. A partire dalla flotta: oltre 1 miliardo di euro per l'acquisto di 40 nuovi Frecciarossa 1000 progettati per avere un impatto ambientale contenuto; il traghettamento con Intercity tra Calabria e Sicilia effettuato utilizzando locomotori alimentati a batterie; 1 miliardo l'anno di investimenti per il trasporto regionale che hanno permesso negli ultimi 2 anni l'arrivo di 248 nuovi convogli a basso impatto ambientale. Lato trazione è stato intrapreso un percorso di efficientamento e ottimizzazione, ricercando sistemi di trazione su ferro e su gomma alternativa (es. treni a batteria, treni/bus a idrogeno, combustibili alternativi). Sono inoltre in programma interventi di efficientamento energetico delle flotte già in asset, che riguardano l'illuminazione a Led, la climatizzazione e lo smart parking, oltre alla sperimentazione di soluzioni di ecodriving. Sui treni c'è sempre più spazio per le bici e per gli appassionati di cicloturismo: circa 27 mila posti bici offerti al giorno sui treni Regionali e sugli Intercity. (segue) (Com)