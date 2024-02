Trasporti: Trenitalia, viaggiare in treno tutala ambiente e aumenta benefici sociali (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oltre agli interventi sulla flotta, Trenitalia è attiva nel coinvolgere i propri dipendenti e i passeggeri sulle buone pratiche che possono essere d'aiuto per il pianeta. La campagna di sensibilizzazione "Ogni gesto fa la differenza", diffusa a bordo treno, nelle stazioni, sui monitor delle biglietterie self-service, nelle sale dei FrecciaLounge e dei FrecciaClub e sul magazine La Freccia, ad esempio, valorizza gli accorgimenti quotidiani che, se applicati con costanza, possono tutelare l'ambiente. L'azienda, inoltre, sta installando erogatori di acqua alla mescita in oltre 180 sedi territoriali all'interno di spazi dedicati e doterà ciascun dipendente di una borraccia termica per contribuire a ridurre l'inquinamento da microplastiche e le emissioni di CO₂: un'iniziativa che, promuovendo comportamenti sostenibili, consentirà un significativo risparmio di plastica, stimato in almeno 3 milioni di bottigliette all'anno, pari a 34 tonnellate di CO₂. (segue) (Com)