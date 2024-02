Trasporti: Trenitalia, viaggiare in treno tutala ambiente e aumenta benefici sociali (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Trenitalia sta anche consolidando le attività finalizzate a produrre energia pulita attraverso l'installazione di impianti fotovoltaici sulle proprie officine. Oggi esistono già 10 impianti di manutenzione dotati di tecnologia fotovoltaica (entro il 2032 saranno 24) e l'azienda è alla ricerca costante di tecnologie che supportino la decarbonizzazione dei consumi energetici, con focus su phase-out dai combustibili fossili nei siti industriali e interventi di efficientamento energetico. A tal proposito, tra le altre iniziative, la società capofila del Polo Passeggeri del Gruppo FS si sta impegnando per migliorare l'efficienza idrica riutilizzando, ad esempio, le acque industriali per il lavaggio dei treni e sta attivando alcuni progetti pilota su siti strategici per avviare una water circular economy strategy in tutti gli impianti. (Com)