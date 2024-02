Roma: beccato con hashish in strada, nasconde cocaina in casa, un arresto a Civitavecchia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I carabinieri della compagnia di Civitavecchia hanno arrestato un italiano di 23 anni per detenzione e spaccio di droga. Il giovane è stato fermato dai militati mentre era a bordo della sua auto ed effettuava alcune manovre sospette in via Terme di Traiano, nel centro di Civitavecchia. La perquisizione del veicolo ha permesso di rinvenire qualche grammo di hashish ma la successiva ispezione a casa del 23enne ha consentito di sequestrare 90 grammi di cocaina e materiale utile per il confezionamento delle dosi. L’arresto è stato convalidato dal tribunale di Civitavecchia e il hiudice ha disposto per il giovane la misura cautelare dell’obbligo dimora. (Rer)