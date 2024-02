Gaza: ministro Esteri Egitto, necessario il cessate il fuoco

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella Striscia di Gaza - dove dal 7 ottobre è in corso un'operazione militare israeliana in seguito all'attacco del movimento islamista palestinese Hamas in Israele - "è necessario un cessate il fuoco per avviare un percorso politico per la questione palestinese". Lo ha detto il ministro degli Esteri dell'Egitto, Sameh Shoukry, durante la conferenza stampa con l'omologo francese, Stéphane Séjourné. Intervenendo sugli ultimi sviluppi in Medio Oriente, Shoukry ha affermato: "Le azioni militari in Siria e Iraq e ciò che sta accadendo in Libano e nel Mar Rosso minacciano di peggiorare la situazione e di un conflitto più ampio nella regione". Shoukry ha anche evidenziato il sostegno "molto importante" della Francia all'Egitto nei rapporti con l'Unione europea, con cui Il Cairo sta lavorando per elevare il rango delle relazioni. Il capo della diplomazia francese ha dato il via dal Cairo al viaggio in Medio Oriente che proseguirà fino a martedì 6 febbraio e prevede tappe in Giordania, Israele, Territori palestinesi e Libano. Il ministro francese ha scritto su X: “Durante la mia prima visita in Medio Oriente, mi sono assicurato di andare prima in Egitto, che è un partner strategico della Francia”. Il ministro ha aggiunto che durante l'incontro con il presidente egiziano Abdel Fattah al Sisi ha affermato l'impegno della Francia "a favore di un cessate il fuoco per motivi umanitari e del rilancio della soluzione politica dei due Stati". (Cae)