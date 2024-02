Tunisia: elezioni locali, alle 13 affluenza al 5,34 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il tasso di partecipazione complessivo al secondo turno delle elezioni locali in Tunisia si è attestato al 5,34 per cento alle 13:00. Lo ha dichiarato il presidente dell'Alta autorità elettorale indipendente (Isie), Farouk Bouasker, durante una conferenza stampa. Alle urne si sono recati il 27 per cento di elettrici e il 73 per cento di elettori. Il tasso di partecipazione dei giovani sotto i 35 anni è del 15 per cento, il 47 per cento dei votanti ha tra i 36 e i 60 anni, mentre il 38 ha più di 60 anni. (Tut)