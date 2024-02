Sicurezza stradale: Gualtieri a Salvini, su sparti-traffico Foro Italico già chiesto studio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nei giorni scorsi il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, ha raccolto l'appello di una residente romana, sorella di un giovane che ha perso la vita in un incidente stradale. In una lettera inviata al sindaco Roberto Gualtieri, e riportata dai quotidiani, Salvini ha chiesto di valutare l'installazione di barriere sparti-traffico sul tratto di tangenziale di via del Foro Italico. Oggi, fanno sapere dal Comune di Roma, il sindaco Gualtieri ha inviato una lettera di risposta al ministro e vicepremier Salvini. Nella lettera il sindaco sottolinea che a Roma si è "provveduto a dare impulso allo studio di individuazione dei tratti e delle intersezioni stradali a massimo rischio di incidentalità, i cosiddetti black points" e che successivamente è stata "approvata la delibera 126 del 21 aprile 2022" che recepisce "il predetto studio, realizzato da Roma Servizi per la mobilità sulla base di criteri oggettivi" e in questo contesto l'agenzia comunale "non ha previsto l'inserimento della porzione di via del Foro Italico" tra gli incroci pericolosi. (segue) (Rer)