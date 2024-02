Sicurezza stradale: Gualtieri a Salvini, su sparti-traffico Foro Italico già chiesto studio (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Inoltre, proseguono dal Campidoglio, il sindaco ha ricordato che sono stati già predisposti studi e interventi per mitigare il pericolo di incidentalità. In particolare Gualtieri ha osservato che "proprio nell'ottica di conseguire massimi livelli di sicurezza stradale, a settembre 2023 abbiamo chiesto ad Anas di realizzare uno studio di fattibilità volto a valutare la possibilità di installare le barriere di sicurezza, nonostante le attuali regole giuridiche e tecniche non prevedano l'obbligo di tali dispositivi in quel tratto di strada." (Rer)