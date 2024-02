Imprese: Facebook compie 20 anni, nacque per commentare le studentesse più sexy

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con circa 3 miliardi di utenti unici mensili, Facebook compie oggi i suoi primi 20 anni. Lanciato il 4 febbraio del 2004 dal diciannovenne Mark Zuckerberg insieme ai compagni di università di Harvard, il social media prende il nome dall’elenco degli studenti distribuito all’inizio dell’anno accademico, noto appunto come “face book”. Un social lanciato per far fare agli studenti networking ma che alla base prendeva spunto da un precedente progetto di Zuckerberg, “FaceSmash”, per commentare e dare voti alle ragazze dell’università. Per aprire quel sito l’odierno miliardario imprenditore era entrato nel sistema di sicurezza universitario copiando le foto dei tesserini, iniziativa che gli valse un richiamo disciplinare e portò alla chiusura immediata del sito. Andò meglio con Facebook, che nel giro di pochi anni esplose in popolarità e diventò la più grande rete social al mondo, oltre che un’idea copiata da diverse università. Raggiunto il milione di utenti nel suo primo anno di apertura, Facebook è passato da 12 milioni di iscritti nel 2006 a 50 milioni nel 2007, fino a raggiungere i 100 milioni alla fine del 2008. Nel 2012, l’anno in cui la piattaforma ha raggiunto il miliardo di utenti, Facebook è stato quotato in borsa, con un valore di 104 miliardi di dollari. Facebook ha fatto la sua Offerta pubblica iniziale (Ipo) a 38 dollari per azione e ha raccolto 16 miliardi di dollari. Da allora la quota di mercato della piattaforma è cresciuta di quasi 12 volte, fino a circa 474 dollari alla chiusura di venerdì.(Was)