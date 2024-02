Turismo: per Pasqua già prenotate il 40 per cento delle camere disponibili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Il 2023 è stato l'anno della definitiva ripresa per il settore turistico, con il ritorno dei viaggiatori internazionali e quote di venduto per le imprese ricettive italiane superiori al 2019. E' quanto emerge dallo studio sulle imprese commissionato da Enit-Unioncamere a Isnart. Le imprese ricettive italiane - si legge in una nota di Enit - hanno chiuso l'anno con una quota di occupazione camere media del 51 per cento (+3,8 p.p. rispetto al 2019, anno di picco del turismo italiano). Il clima autunnale favorevole ha generato un effetto di allungamento della stagione turistica, nonostante l'aumento dei costi. Ben sette imprese su dieci dichiarano di aver chiuso l'anno con utili di bilancio. "Cresce la consapevolezza dell'importanza di un'offerta maggiormente orientata alla sostenibilità ambientale ed ai servizi green, elementi divenuti oramai fondamentali driver di marketing e di posizionamento sul mercato, in particolare rispetto alla domanda straniera alto-spendente. Best performance con aziende che mostrano una maggiore attenzione alla formazione del personale, considerata leva fondamentale di qualificazione della propria offerta dal 68 per cento degli stakeholder, tanto che il 20 per cento degli operatori dichiara di averne migliorato le condizioni contrattuali", commenta Ivana Jelinic, presidente e Ad di Enit.