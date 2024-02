Turismo: per Pasqua già prenotate il 40 per cento delle camere disponibili (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'anno 2023 recupera in termini di valore i risultati del 2019, anno record del turismo italiano. Abbiamo ancora da lavorare sui flussi, tuttavia il 2024 si preannuncia un anno molto positivo, visto che, a gennaio, risultano già vendute il 40 per cento delle camere per i mesi di marzo e aprile", commenta Loretta Credaro, presidente dell'Istituto nazionale per le ricerche turistiche. "La filiera del turismo italiano dimostra - aggiunge - ancora una volta la propria resilienza, reagendo all'impatto della spirale inflattiva, grazie al consolidarsi delle presenze straniere ed al progressivo, maggior posizionamento verso una fascia alta di mercato". Dallo studio si stima che nel 2023 si siano registrate in Italia 851 milioni di presenze (in strutture ricettive e abitazioni private) che hanno generato un impatto economico sui territori di oltre 84 miliardi di euro. Rispetto al 2022, si registra un aumento del +2,7 per cento di flussi che però ancora non eguaglia i risultati del 2019, anno record del settore. (segue) (Com)