Turismo: per Pasqua già prenotate il 40 per cento delle camere disponibili (3)

- Si registra un andamento positivo della domanda internazionale (+10 per cento sul 2019 e +7 per cento sul 2022). Gli stranieri spendono in media sui territori 68 euro al giorno a persona, più degli italiani, che si attestano intorno ai 62 euro, facendo registrare un saldo positivo di quasi il 3 per cento (2,9) nei consumi turistici complessivi, rispetto al dato 2022. In crescita, oltre le spese per l'alloggio (+33 per cento), anche quelle per il settore dell'abbigliamento e del manifatturiero (+13 per cento). Si conferma la ricchezza del patrimonio culturale quale driver principale di scelta per il turista che visita l'Italia (24 per cento), seguita dalle bellezze naturali (20 per cento). In costante crescita è la motivazione legata agli eventi sul territorio (culturali, religiosi, sportivi ecc.), "attrattori" di oltre il 6,5 per cento dei turisti (55 milioni di presenze tra italiani e stranieri), cluster questo, peraltro, caratterizzato da una propensione agli acquisti superiore alla media (93 euro le spese effettuate sul territorio, escluso viaggio e alloggio a fronte di una media di 65 euro, per consumi stimati pari a 7,8 miliardi di euro (9,3 per cento del totale). Tra i turisti, i millennial (28-44 anni) rappresentano il 41,1 per cento del totale: diplomati e laureati, occupati e con uno status economico medio alto, con una buona propensione alla spesa alla ricerca di esperienze di qualità, conoscendo e "degustando" i territori nelle diverse eccellenze. (segue) (Com)