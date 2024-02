Clima: Bit Enit, primo studio italiano su correlazione tra temperature e turismo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La ricerca Turismo Climate-sensitive di Enit, curata da Fondazione Santagata di Torino in collaborazione con Studio Giaccardi & Associati di Ravenna, è un investimento in "ricerca & sviluppo" per il turismo mai realizzato finora in Italia, reso necessario anche in risposta ad iniziative di altre destinazioni europee quali Spagna, Francia, Slovenia, Grecia, Portogallo, etc. Coinvolti nello studio: Elena Di Raco, Research Manager del Centro studi Enit, su "Evidenze 2023, opportunità e criticità 2024"; Paola Borrione, direttore di ricerca e presidente della Fondazione Santagata, su "Obiettivi, azioni e aspettative del progetto di ricerca Turismo Climate-sensitive"; Rodolfo Baggio, ricercatore e docente all'Università Bocconi di Milano, su "I dati necessari per destinazioni climate-sensitive" e, infine, Marco Antonioli, capo analista dello Studio Giaccardi & Associati, su "Strategie di adattamento climatico di imprese e destinazioni turistiche in Italia e in Europa" che presenta anche una stima statistica della riduzione delle presenze a causa della "forzante calore" calcolata rispetto a un gruppo di destinazioni regionali del centro nord e del centro sud Italia. Tra i temi della ricerca anche: "Impatto climatico, turismo culturale e siti Unesco" ed "Evoluzione del rapporto domanda e offerta nel turismo climate-sensitive" unitamente al progetto editoriale del primo e-book. In particolare l'indagine sul turismo culturale si propone di esaminare la gestione del patrimonio culturale in Italia utilizzando i 59 presidi Unesco come cartine di tornasole della capacità di risposta del sistema nazionale alle criticità del cambiamento climatico. (segue) (Com)