Europee: Tiero (Fd'I), inaugurata a Sezze nel Lazio nuova sede partito

- È stata inaugurata stamattina la nuova sede di Sezze, in provincia di Latina nel Lazio, del partito Fratelli d'Italia. In una nota il consigliere di Fd'I alla Regione Lazio, Enrico Tiero, fa sapere di aver partecipato "con entusiasmo" perché "da sempre mi sento vicino a questa comunità. Apprezzo molto quanto sta facendo tutto il gruppo dirigente, a partire da Mario Sagnelli. Sento il dovere di ringraziare tutti gli amici di Sezze per la calorosa accoglienza e per l'impegno profuso nella loro attività politica. Considero la città di Sezze come una seconda casa - afferma Tiero -. Questa splendida realtà ha una classe dirigente da premiare. Non a caso, al congresso provinciale del partito ho voluto indicare e votare nel direttivo in rappresentanza della comunità di Sezze, Antonio Fiacco, persona stimabilissima. Sono convinto che lavorando in maniera sinergica riusciremo a dare risposte ai bisogni e alle esigenze di un territorio importante. Siamo ormai alla vigilia di un appuntamento elettorale di fondamentale importanza. Le elezioni europee misureranno la forza del nostro partito anche nei territori. Sono certo che supereremo il 30 per cento dei consensi e che il nostro candidato Nicola Procaccini, Giorgia Meloni a parte, sarà il più votato di Fd'I sul piano nazionale": (Rer)