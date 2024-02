Ex Ilva: Aigi, se torna amministrazione straordinaria, con decreto indotto è salvo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

24 luglio 2021

- Il presidente di Aigi Ing. Fabio Greco ringrazia tutti i rappresentanti del governo, il Ministro Urso e i tecnici del Mimit "per aver accolto le istanze dell’associazione che rappresenta la maggior parte delle aziende dell’indotto esposte durante l'audizione in Commissione Industria del Senato e per la interlocuzione che è proseguita sino all’alba di oggi. Una soluzione che, in caso di commissariamento, salva dal fallimento una platea vastissima di aziende dell'indotto siderurgico di Taranto. Grazie all’impegno di oltre cento imprenditori che si riconoscono in Aigi,l’associazione degli industriali costituita un anno fa, - continua - è stato possibile evitare quanto accaduto nel 2015 quando la decretazione dell’amministrazione straordinaria dell’allora Ilva costò all’indotto ben 150 milioni di euro". Il presidente di Aigi, Fabio Greco, continua l’interlocuzione, ribadisce la nota "al fine di elaborare un emendamento all’articolo 1 del predetto decreto al fine di poter allargare la platea dei beneficiari". Aigi infine "continua comunque ad auspicare un accordo tra le parti che superi il ricorso all'a.s. e consenta alle aziende creditrici di poter essere ristorate in toto ed immediatamente dei crediti vantati". (Com)