Sociale: raccolta sprechi alimentari, in 2023 da Acli Roma recupero 280 mila pasti

- Il progetto "Il cibo che serve" sviluppato dalle Acli di Roma ha permesso di recuperare, nel solo 2023, oltre 280 mila pasti, consegnati a oltre 43 organizzazioni ed enti benefici attivi sul tutto il territorio della provincia arrivando a 5.570 persone ogni giorno e percorrendo 61.189 chilometri in un anno. Lo riferisce una nota delle Acli di Roma e provincia, nella quale si spiega che dal 2021 le Acli collaborano con l'As Roma per il recupero del cibo in eccedenza proveniente dall'area dedicata dello Stadio Olimpico in occasione delle partite in casa dei giallorossi. E dall'inizio della stagione sportiva in corso sono stati recuperati 1.000 chili di cibo di altissima qualità, 5000 chili totali dall'avvio della collaborazione. (segue) (Rer)