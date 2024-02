Sociale: raccolta sprechi alimentari, in 2023 da Acli Roma recupero 280 mila pasti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Domani, lunedì 5 febbraio, in occasione della Giornata nazionale di prevenzione dello spreco alimentare, quindi, in occasione della partita Roma-Cagliari, sarà effettuata una raccolta straordinaria delle eccedenze che verranno poi donate alla Basilica Minore di Santa Sofia in via di Boccea 478, la chiesa nazionale degli ucraini a Roma, a quasi due anni dallo scoppio della guerra in Ucraina. "Quest'anno – spiega Lidia Borzì, presidente delle Acli di Roma e provincia – abbiamo scelto di coniugare il messaggio di questa giornata, che intende sensibilizzare sul tema del contrasto degli sprechi alimentari, con un messaggio di pace, un pensiero rivolto alle tante persone che soffrono a causa della guerra in Ucraina e quella in Medio Oriente che si aggiungono alle tante guerre nascoste in tutto il mondo". (Rer)