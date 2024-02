FI: Gasparri, grande partecipazione a congressi in tutta Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In tutta Italia “grande partecipazione di popolo ai congressi di Forza Italia”. Così Maurizio Gasparri, presidente dei senatori di Forza Italia, a margine del congresso provinciale azzurro che si sta svolgendo a Siracusa. “Berlusconi è insostituibile ma anche il suo popolo lo è e farà valere il suo peso per il governo dell’Italia, dei territori, per le vittorie del centrodestra”, ha aggiunto. (Rin)