Lavoro: Ferrante, stop Reddito cittadinanza rilancia occupazione

- Si avvera ciò che ha sempre sostenuto Forza Italia. “Il reddito di cittadinanza, deleterio lascito della stagione grillina, scoraggiava la ricerca di un’occupazione e drogava il mercato del lavoro”. Così Tullio Ferrante, deputato di Forza Italia e sottosegretario al Mit, in un post su Threads commenta l’articolo del “Messaggero” sul rilancio dell’occupazione come conseguenza dello stop al reddito di cittadinanza. “In una economia liberale, pur con le dovute tutele per inabili ed anziani, non può esistere il diritto al sussidio a vita a carico della collettività”, aggiunge. (Rin)