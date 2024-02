Turismo: Confindustria Alberghi, +12 per cento presenze nel 2023

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Gli alberghi in Italia hanno registrato un 12 per cento di presenze in più rispetto al 2022. Un dato ancora più importante se confrontato con la media europea che si è fermata all'8 per cento. Un segnale per il settore alberghiero che tiene, anche rispetto ad altre tipologie di ricettivo – dichiara Maria Carmela Coliaiacovo, Presidente di Associazione Italiana Confindustria Alberghi". Il 2023, il primo anno del dopo pandemia, si è chiuso positivamente confermando un trend in crescita se pure su valori più contenuti rispetto ai primi mesi post covid in cui la reazione alla lunga limitazione di viaggi e spostamenti, era stata "esplosiva". Una crescita comunque costante al netto di una leggera flessione su luglio e agosto. Un risultato che conforta e che fa ben sperare anche per il 2024. (segue) (Com)