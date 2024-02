Turismo: Confindustria Alberghi, +12 per cento presenze nel 2023 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È ancora il turismo internazionale a tirare, con presenze per tutto l'arco dell'anno. Numeri importanti che superano anche i livelli pre-pandemia. Una conferma arriva anche dal confronto vincente con i principali Paesi competitor. La media europea - calcolata da STR leader mondiale nell'analisi di dati e informazioni del mercato alberghiero - nello stesso periodo è dell'8 per cento ma, il raffronto diretto tra le nostre principali città e le capitali internazionali è ancora più netto. Milano e Roma hanno ottenuto rispettivamente +13 e +10 per cento, ancora di più rilevante il dato di Firenze con un +14 per cento, tanto più nel confronto con il +9 per cento di Londra e il +4 per cento di Parigi. (segue) (Com)