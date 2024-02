Roma: al Colosseo un chilometro di fila per la domenica gratuita e senza auto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La domenica soleggiata, abbinata alle restrizioni alla circolazione per i veicoli più inquinanti e all'ingresso gratuito nei musei e siti archeologici, si è tradotta a Roma in un vero e proprio assalto del Colosseo. Dalle 9:30 del mattino e fino all'ora di pranzo, le file per accedere a uno dei monumenti più famosi al mondo, andavano dalla biglietteria al vicino Parco del Celio, a distanza di poco più di 800 metri dall'ingresso all'Anfiteatro Flavio. Alle casse il passaggio scorre veloce e la giornata soleggiata, ma pur sempre invernale, rende l'attesa sopportabile. "File così non le ho mai viste", dice un uomo sulla sessantina, residente della zona, mentre consuma cornetto e cappuccino in un bar in una strada limitrofa al Colosseo. Molti turisti stranieri e italiani, ma anche tanti romani, oggi hanno scelto di riscoprire la città. E con la circolazione interdetta ad auto e moto il passaggio nella zona è per lo più pedonale. Una giovane coppia, sulla trentina, per cui è arrivato il momento di entrare al Colosseo racconta di aver fatto circa un'ora di fila. "Forse anche un'ora e mezza", osserva lei. "Ma si sta bene fuori. Tutti e due non venivamo da molti anni al Colosseo: ne valeva la pena", dice lui. (segue) (Rer)