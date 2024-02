Turismo: Albano (Fd'I), traino del Pil italiano, come dice Santanchè Italia è desiderata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Come ha affermato il ministro Daniela Santanchè, l'Italia è la Nazione più desiderata e popolare. I dati sul turismo nel 2023 sono più che positivi e hanno ufficialmente archiviato il capitolo della pandemia". Lo ha affermato il sottosegretario all'Economia e Finanze e deputato di Fratelli d'Italia Lucia Albano, a margine del suo intervento alla BIT di Milano presso l'area talk dedicata alle Marche. "In una situazione generale di crescita che fatica a spiccare il volo, il comparto del turismo rappresenta una sorta di isola felice, in grado di trainare il Pil della nostra Nazione. Il turismo genera un effetto moltiplicativo di 2,5 sul Pil italiano, stimabile in circa 255 miliardi di euro". "Le azioni messe in campo dal governo Meloni, tramite il ministero del Turismo, hanno segnato l'inversione di tendenza del turismo italiano con 50 miliardi di introiti da flussi esteri nel 2023 contro i 30 miliardi del 2019. Con la primavera alle porte - continua - siamo pronti a scrivere una nuova pagina di turismo dove speriamo che sempre più spazio sia riservato alle bellezze dell'Italia e alle peculiarità delle nostre regioni", conclude.(Com)