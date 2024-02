Gaza: ministro Esteri Francia, no allo sfollamento forzato dei palestinesi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Francia è fermamente contraria al trasferimento forzato della popolazione palestinese. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri francese, Stephane Sejourné, in una conferenza stampa congiunta con l’omologo egiziano, Sameh Shoukry, oggi al Cairo. “La nostra posizione è ferma, rigettiamo uno sfollamento forzato della popolazione palestinese”, ha precisato il capo della diplomazia di Parigi. Sejourné ha scelto l’Egitto come prima tappa di una più ampia visita in Medio Oriente che durerà fino a martedì e che lo porterà anche in Giordania, in Israele, nei Territori palestinesi ed infine in Libano.(Frp)