Sanità: Calderoli su Giornata mondiale cancro, è nostra pandemia quotidiana ma abbiamo eccellente sistema

- Oggi per me, come per tutti gli italiani, è una giornata particolare, la giornata dedicata ai tumori, al contrasto e alla loro conoscenza, perché la conoscenza dell'avversario è sempre il primo requisito per batterlo. “Questa è una battaglia che tocca tutti, sulla propria pelle o su quella di un proprio caro, nessuno escluso, perché nessuno purtroppo è immune da malattia che in passato ho definito la nostra pandemia quotidiana, la nostra pandemia infinita, che colpisce tutti, bambini inclusi”. Lo afferma in una nota Roberto Calderoli, ministro per gli Affari regionali e le Autonomie. “Il sottoscritto combatte questa battaglia contro un tumore ormai da quasi 12 anni, per fortuna con ottimi risultati, e proprio ieri ne ho parlato pubblicamente in un convegno a Venezia dedicato ad un altro aspetto di questa battaglia, quello dell'oblio oncologico, del dopo", sottolinea. (segue) (Rin)