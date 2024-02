Agricoltura: Santanchè, trattori Non protestano contro governo ma contro l’Europa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non stanno protestando contro il governo ma contro l’Europa dove il ministro Lollobrigida ha sempre combattuto anche prima di essere ministro. Noi lo abbiamo detto, e il ministro è stato molto chiaro, noi siamo dalla parte loro". Lo dichiara la ministra del Turismo Daniela Santanchè intervenendo alla cerimonia di inaugurazione dell’edizione 2024 della Bit, a Milano, in merito alle proteste degli agricoltori in scena in questi giorni. "Dobbiamo assolutamente ridiscutere la Pac, bisogna stare in Europa e far capire che gli agricoltori stanno facendo un lavoro molto importante e vanno aiutati, non combattuti - ha aggiunto Santanchè - come spesso con delle norme sbagliate che sta facendo l’Europa. (Rem)