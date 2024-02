Balneari: Santanchè, governo dalla parte degli imprenditori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non è la mia delega, però devo dire la Puglia, come tantissime regioni, gli imprenditori hanno fatto un lavoro straordinario e devo sapere che questo governo è dalla loro parte". Lo ha detto la ministra del Turismo Daniela Santanchè intervenendo alla cerimonia di inaugurazione dell’edizione 2024 della Bit, a Milano, in merito alla questione balneari. "Il governo - ha aggiunto Santanchè - sta facendo tutto quello che è possibile fare per dare loro stabilità e certezze sul futuro". (Rem)