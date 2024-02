Roma: al culmine di una lite accoltella la convivente, arrestata donna a Ottavia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una lite degenerata, poi l'accoltellamento: è accaduto nella notte tra il 31 gennaio e il primo febbraio in via di Monte Arsiccio in zona Ottavia a Roma. Protagoniste della vicenda sono due donne di 49 e 52 anni, conviventi. Al culmine della lite una ha accoltellato l'altra, infliggendole 3 fendenti. La vittima è stata soccorsa e ricoverata d'urgenza all'ospedale San Filippo Neri e non è in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti gli agenti di polizia del commissariato di Primavalle che stanno effettuando indagini per ricostruire l'esatta dinamica dei fatti. La donna di 52 anni che ha accoltellato l'altra è stata arrestata.(Rer)