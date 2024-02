Spagna: rimossi tutti i simboli del franchismo da sedi ministero Esteri, ambasciate e consolati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero degli Esteri spagnolo ha completato il processo di rimozione di tutti i simboli della dittatura franchista che esistevano sia nei suoi uffici di Madrid che nelle ambasciate e nei consolati di tutto il mondo, in conformità con le disposizioni della legge della memoria democratica. Secondo quanto riferito da fonti del dicastero all'agenzia di stampa "Europa Press", si tratta principalmente di oggetti con simbologia come stoviglie, posate, bicchieri, ritratti o busti. Il ministro degli Esteri, Jose Manuel Albares, aveva espressamente chiesto a tutte le ambasciate e i consolati nel dicembre 2022 di procedere alla rimozione di tutte le tracce di carattere franchista dai loro locali, dato che secondo la legge della memoria democratica non si possono utilizzare "oggetti ed elementi di qualsiasi natura" riconducibili alla dittatura. (Spm)