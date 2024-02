Spagna: Sanchez, governo continua a promuovere ricerca e scienza per combattere il cancro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del governo spagnolo, Pedro Sanchez, ha dichiarato che l'esecutivo continua a promuovere la ricerca e la scienza per combattere il cancro. "La nostra priorità è quella di promuovere la prevenzione dei fattori di rischio, la diagnosi precoce e il trattamento per migliorare la qualità della vita dei pazienti e delle loro famiglie", ha scritto su X il premier in occasione della Giornata mondiale del cancro, aggiungendo che le persone affette da questa malattia i loro cari "non sono soli". (Spm)