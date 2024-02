Turismo: Regione Lazio, nuova macchina di Santa Rosa di Viterbo al Bit a Milano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La nuova macchina di Santa Rosa di Viterbo sarà tra i protagonisti della seconda giornata, lunedì 5 febbraio, della Bit (Borsa internazionale del turismo) di Milano. Lo riferisce in una nota la Regione Lazio. All’interno dello spazio espositivo della Regione, parte della mattinata sarà dedicata a uno dei simboli della città di Viterbo, quella Macchina di Santa Rosa che è diventata, nel 2013, patrimonio immateriale dell’umanità Unesco - si legge nella nota -. Per l’occasione verrà presentato al pubblico della Bit il progetto della nuova macchina “Dies Natalis” dell’architetto Raffaele Ascenzi che sfilerà per i prossimi 5 anni, la sera del 3 settembre, per le strade del capoluogo della Tuscia trasportata dai Facchini del Sodalizio presieduto da Massimo Mercarini. (segue) (Rer)