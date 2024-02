Turismo: Regione Lazio, nuova macchina di Santa Rosa di Viterbo al Bit a Milano (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La nuova macchina si distingue dalle precedenti, non solo perché racchiude in maniera tridimensionale la vita e le opere della santa, ma anche per la ricchezza dei particolari che richiamano la bellezza dello stile barocco delle macchine dei secoli passati, unendoli a vari particolari all’architettura dei monumenti viterbesi. “Dies Natalis” è alta 33 metri ed è realizzata con materiali di ultima generazione. "È per me un onore presiedere domani alla Bit di Milano il panel di presentazione della nuova macchina di Santa Rosa che debutterà ufficialmente il prossimo 3 settembre per le vie di Viterbo e che sarà protagonista per i prossimi cinque anni", dichiara Daniele Sabatini, capogruppo di Fratelli di Italia alla Regione Lazio e membro della commissione speciale Giubileo 2025. (segue) (Rer)