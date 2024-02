Turismo: Regione Lazio, nuova macchina di Santa Rosa di Viterbo al Bit a Milano (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Dies Natalis - aggiunge Sabatini - è la terza macchina realizzata dall'architetto Raffaele Ascenzi dopo Ali di Luce e Gloria che sono entrate a pieno titolo nella storia del trasporto. Un evento che ha assunto importanza internazionale grazie al riconoscimento di patrimonio immateriale dell’umanità da parte dell’Unesco undici anni fa. La Bit di Milano rappresenta senza ombra di dubbio il palcoscenico ideale per presentare la nuova Macchina che esordirà proprio in prossimità dell’inizio del Giubileo". Proprio l’avvento del Giubileo 2025 è l’occasione per promuovere, oggi, i cammini religiosi del Lazio, in particolare la via Francigena e gli itinerari legati alle figure di due grandi santi della Chiesa, San Francesco d’Assisi e San Benedetto da Norcia. (segue) (Rer)