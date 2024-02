Iraq: le milizie sciite chiedono il ritiro dei militari stranieri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In occasione dei funerali dei combattenti uccisi negli attacchi degli Stati Uniti in Iraq, le milizie irachene filo-iraniane hanno chiesto il ritiro delle forze straniere presenti nel Paese. Al funerale ha partecipato anche Hadi al Amiri, politico sciita che dirige l'Organizzazione Badr, che dispone di una milizia influente. "Il parlamento dovrebbe adottare una decisione coraggiosa per difendere il popolo iracheno e ordinare immediatamente il ritiro di queste truppe dall'Iraq", ha affermato Al Amiri, secondo cui "la presenza di queste forze è un tradimento del popolo iracheno". Ai funerali ha preso parte anche il capo delle Unità di mobilitazione popolare (Pmu), Falih al Fayyadh, che ha detto: "Gli Usa hanno preso di mira locali amministrativi, un ospedale , hanno preso di mira le forze responsabili della protezione dei confini". “Prendere di mira Hashd al Chaabi (le Pmu) significa giocare con il fuoco”, ha affermato, esortando il primo ministro, Mohammed al Sudani "a fare tutto ciò che è in suo potere per difendere la sovranità e la dignità dell'Iraq. Ciò non accadrà senza il ritiro di queste forze dal territorio iracheno, senza purificare il territorio iracheno da ogni presenza 'straniera'", riferendosi alla coalizione internazionale contro il terrorismo a guida statunitense. (segue) (Irb)