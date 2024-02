Iraq: le milizie sciite chiedono il ritiro dei militari stranieri (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le Pmu sono una rete di unità paramilitari prevalentemente filo-iraniane formatesi nella battaglia contro lo Stato islamico nel 2014. Venerdì sera, 2 febbraio, le forze statunitensi hanno lanciato 85 attacchi contro i miliziani sostenuti da Teheran in Iraq e Siria, provocando, secondo il governo iracheno, 16 morti e 25 feriti. Gli attacchi sono avvenuti in risposta all'attacco con droni che ha ucciso tre militari statunitensi in Giordania il 28 gennaio. Gli Stati Uniti guidano una coalizione internazionale formata nel 2014 per combattere lo Stato islamico, che all’epoca controllava vaste aree dell’Iraq settentrionale e occidentale. Attualmente, nell'ambito della missione della coalizione sono presenti in Iraq circa 2.500 soldati statunitensi e circa 900 in Siria. (Irb)