Turismo: Santanchè, molto da fare in promozione e destagionalizzazione

- "C’è molto da fare in termini di promozione, come stiamo facendo anche attraverso Enit, perché gli imprenditori del turismo nel periodo del Covid hanno molto sofferto, quindi bisogna ancora sostenerli". Lo ha detto la ministra del Turismo Daniela Santanchè, a margine della cerimonia d'inaugurazione dell’edizione 2024 della Bit, a Milano. "Bisogna aumentare l’offerta turistica perchè oggi non si parla più di turismo ma di turismi, penso a quello dei cammini o quello religioso - ha aggiunto - nel 2025 ci sarà il Giubileo dove sono attesi 30 milioni di pellegrini in Italia". "E poi, ancora, il Turismo dello sport, abbiamo visto Sinner, avremo Milano e Cortina 2026. Dobbiamo destagionalizzare, abbiamo una nazione che deve avere il turismo 12 mesi all’anno e non possiamo più avere delle punte solo nei mesi invernali, a Natale e in quelli estivi", ha concluso Santanchè. (Rem)