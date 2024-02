Usa: "Wsj", vertici di Tesla e SpaceX al corrente dell'uso di droghe di Musk

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’uso di droghe illegali da parte di Elon Musk era noto a molti tra gli attuali ed ex direttori di Tesla e SpaceX. Lo scrive il “Wall Street Journal” (Wsj), che cita alcuni testimoni che hanno assistito al consumo di droghe di Musk insieme ad alcuni membri del suo Consiglio di amministrazione. Il quotidiano aveva precedentemente riferito che Musk faceva uso di Lsd, cocaina, ecstasy e funghi psichedelici, spesso durante feste private, e che fra i membri del consiglio c’era chi riteneva eccessivo lil suo stipendio (55 miliardi di dollari). Musk supervisiona sei società: Tesla, SpaceX e X, la società di social media precedentemente nota come Twitter; l'impresa di "tunneling" The Boring Co; l'azienda di neurotecnologie Neuralink e la start-up di intelligenza artificiale xAi. (Was)