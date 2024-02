Roma: rubano il cellulare a un passante e lo feriscono con bottiglia, un arresto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un 26enne del Mali, senza fissa dimora, è stato arrestato dai carabinieri della stazione di Casal Bertone a Roma per rapina in concorso. Una pattuglia in transito su piazza Manfredo Fanti ieri sera è stata fermata da un bengalese che, in forte stato di agitazione ha chiesto aiuto ai carabinieri. L'uomo ha raccontato di essere stato avvicinato da tre persone che lo avevano preso a calci e pugni, per rubargli il telefono e questi, per guadagnarsi la fuga, lo avevano colpito con una bottiglia di vetro procurandogli una lieve ferita alla mano sinistra. I carabinieri, acquisita la descrizione dei tre aggressori si sono messi sulle loro tracce e sono riusciti a rintracciarne uno in una via limitrofa, gli altri due complici sono riusciti a dileguarsi. Bloccato, identificato e riconosciuto dalla vittima il 26enne è stato arrestato e condotto in caserma e messo a disposizione del Tribunale di Roma che, ha convalidato l’arresto. (Rer)