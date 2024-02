Roma: folle fuga a bordo di un furgone rubato a Tor Bella Monaca, 2 arresti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Due uomini, di 41 e 46 anni, sono stati arrestati dai carabinieri di Frascati per ricettazione e resistenza a pubblico ufficiale. La scorsa notte, a Tor Bella Monaca in via Fossati, i militari hanno notato due uomini sospetti a bordo di un furgone. Nonostante l’alt imposto l'uomo alla guida non si è fermato, anzi ha tentato la fuga a forte velocità ma è finito a schiantarsi contro un'auto ignara che passava nel quadrante. L'incidente, però, non ha fermato la fuga dei due che hanno iniziato una folle corsa a piedi. I carabinieri però sono riusciti a bloccarli e identificarli: si tratta un 46enne di nazionalità marocchina e un 41enne della provincia di Roma. Entrambi erano in possesso di chiavi e grimaldelli atti allo scasso. Ulteriori accertamenti hanno rilevato che il furgone su cui si trovavano risultava rubato qualche giorno prima con tanto di denuncia alla stazione dei carabinieri di Tor Bella Monaca. I due sono stati arrestati d'intesa con la procura. (Rer)