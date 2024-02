Roma: controlli sicurezza stradale, mille multe nel fine settimana, verifiche su monopattini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oltre mille sanzioni sono state elevate dai vigili urbani a Roma nel fine settimana per il mancato rispetto del codice della strada. Sono state ritirate una decina di patenti e 4 veicoli sono stati posti sotto sequestro. È il bilancio delle attività, tuttora in corso, e messe in campo dalla polizia locale per garantire maggiore sicurezza stradale nella Capitale. Le verifiche hanno riguardato anche i monopattini: su via Flaminia un ragazzo è stato fermato mentre percorreva, in piena notte e a bordo di un monopattino, la strada contromano. (Rer)