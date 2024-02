Agricoltura: Coldiretti, tavola è straordinaria leva del Made in Italy, nel 2023 record di 64 miliardi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Senza dimenticare l'agriturismo dove gli arrivi nelle 25849 strutture presenti sul territorio nazionale hanno superato i quattro milioni, registrando quindi un forte recupero rispetto al 2019 (+8,5 per cento), l'anno pre-pandemia, secondo l'ultima indagine Istat. Toscana, Trentino Alto Adige, Lombardia, Veneto, Lazio e Umbria sono nell'ordine le regioni con maggiore presenza di strutture agrituristiche che complessivamente in Italia – continua Coldiretti – sono in grado di offrire oltre 297mila posti letto e quasi 536mila posti a sedere. (segue) (Com)