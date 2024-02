Roma: controlli in negozi e locali, 15 multe per smaltimento irregolare rifiuti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono stati circa 200 i controlli svolti dai vigili urbani a Roma negli esercizi commerciali e nei locali pubblici nel fine settimana. In tutto sono stati riscontrati e contestati 46 illeciti. Tra le principali violazioni ci sono: musica ad alto volume e disturbo della quiete pubblica, consumo e vendita irregolare di alcol, minimarket trovati aperti oltre l'orario consentito e attività ricettive non in regola. Le verifiche hanno riguardato anche il corretto smaltimento dei rifiuti e sono stati 15 gli illeciti contestati. (Rer)