Russia: record mondiale per l’astronauta Kononenko, oltre 878 giorni trascorsi nello spazio

- L’astronauta russo Oleg Kononenko ha stabilito oggi il record mondiale per tempo totale trascorso nello spazio. Lo riferisce l’agenzia “Tass” rilanciando un comunicato dell’agenzia spaziale russa Roscosmos. Nella giornata di oggi, infatti, Kononenko ha superato il record precedente, detenuto sempre da un suo connazionale, Gennadij Padalka, che aveva trascorso 878 giorni in orbita. L’obiettivo è ora quello di arrivare ai mille giorni di permanenza nello spazio e il traguardo sarà raggiunto il prossimo 5 giugno. Kononenko resterà però ancora nella sua navicella spaziale per totalizzare il 23 settembre, a fine missione, 1.110 giorni di permanenza. L’astronauta si trova a 423 chilometri dalla Terra ed è attualmente comandante della Stazione spaziale internazionale (Iss). Intervistato dall’agenzia “Tass”, Kononenko ha precisato: “Volo nello spazio per fare la cosa che amo di più al mondo, non per stabilire record”. Si tratta della quinta missione in orbita per l’astronauta russo, che ha effettuato il primo volo nel 2008.(Rum)