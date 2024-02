Roma: verifiche nei locali a Corviale, due multe per un totale di 5.500 euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A Corviale, periferia ovest di Roma, i carabinieri stanno svolgendo verifiche mirate al contrasto della criminalità. Tuttavia nel corso dei controlli di questi giorni i via Mazzacurati, i militari del Nas nel corso di una verifica in un’attività commerciale hanno accertato il mancato rispetto dei requisiti generali in materia di igiene e l'assenza dei documenti atti ad attestare tracciabilità e rintracciabilità degli alimenti: il titolare dell'esercizio quindi è stato multato per un importo complessivo di 4.500 euro e durante l'ispezione sono stati sequestrati oltre 14 chili di prodotti. In via del Trullo, invece, un altro esercente è stato sanzionato con una multa di mille euro per il mancato rispetto dei requisiti di igiene. (Rer)